MKE Ankaragücü, Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu

MKE Ankaragücü Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz." denildi.