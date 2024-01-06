MKE Ankaragücü-Trabzonspor Maçında Trabzonspor 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada son kanatta aldığı derinlemesine pasla topla buluşan Fountas, rakip savunmayı geçerek ceza sahasına kat etti. Fountas'ın pasında kale önünde topla buluşan Eren Elmalı, bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla üst kale direğinden dışarı çıktı.

20. dakikada Trabzonspor ceza sahasının hemen dışında etkili oyun kuran Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu, sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin dibinden dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Fountas, kaleyi düşündü ancak Ankaragücü savunması izin vermedi. Seken topu önünde bulan Bakasetas bekletmeden yaptığı vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Daha sonrasında meşin yuvarlakla buluşan Visca, sert bir şutla topu filelere gönderdi. 0-1

40. dakikada top kaybını fırsat bilen Ankaragücü'nde Morutan rakip ceza sahasına kadar topla kat etti. Daha sonra Trabzonspor savunmasını şık bir çalımla geçerek ceza sahasındaki Ali Kaan Güneren'e ara pası çıkardı. Pasla buluşan Ali Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Macheda

Yedekler: Gikiewcz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Evren Eren Elmalı, Berat Ayberk Özdemir, Mendy, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Moreno, Hüseyin Türkmen, Bardhi, Kerem Şen, Kourmpelis, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Visca (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kart: Onuachu (Trabzonspor) - ANKARA