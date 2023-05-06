MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan destek çağrısı Açıklaması

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Bir hata varsa bütün sorumluluk bana aittir. Ankaragücü büyük camia. Bu takım bu camiaya yakışır futbol oynayacak." dedi.

Ankara Beştepe Tesisleri'nde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, Medipol Başakşehir ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında beklentinin altında bir oyun sergilediklerini belirtti. Bir hata varsa bunun sorumluluğun kendisine ait olduğunu anlatan Kafkas, "Ben ne yaptığımı biliyorum. Camiayı biliyorum. Belli nedenleri var, taktiksel onlara girmek istemiyorum. Bir hata varsa o da benim, biz geldiğimizden beri bir oyun konsepti kurduk. Bu konsepte de ısrarla devam etmeye çalışıyoruz. MKE Ankaragücü büyük camia. Bu takım bu camiaya yakışır futbol oynayacak. Taraftarımız lütfen desteğini sürdürsün." diye konuştu.

İkinci bir maç daha oynayacaklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu aktaran Kafkas, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza şunu söylemek isterim. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Ligde olduğumuz durum da belli. Onun için bir an önce puan almamız ve biraz daha yukarı gitmemiz gerekiyor. İnsanların benimle ilgili bilmesi gereken önemli bir konu var. Ben bu takımın sadece teknik direktörü değilim, aynı zamanda taraftarıyım. Ben bir Hayati Soydaş değilim, ben bir Sadık abi değilim, ben bir Nazmi değilim, bir Hakan Kutlu hiç değilim. Haddim ve yerimi biliyorum. Ben bu tribünlerden çıktım. Genç ve yıldız takımda burada oynadım. Dinamiklerini çok iyi biliyorum. Buralar kitle, taraftar takımı. Bu takım onların özlediği gibi futbol oynayacak. Son maçta bir düşüş yaşadık. Bunlar olabilir. Bazen deplasman fobisi, iki ayaklı maç gibi durumlar var ama MKE Ankaragücü ben olduğum sürece nasıl oynayacağını biliyor ve ona göre oynayacak. Eğer ben bu şekilde oynatamasam gereğini yaparım. Önemli olan bu takımın iyi futbol oynaması. Şimdiye kadar oynadık, içerde dışarda yine oynayacağız. Taraftarımız rahat olsun."

"Bizim oyun anlayışımız kolay bir oyun anlayışı değil"

Tolunay Kafkas, Süper Lig'in de devam ettiğini belirterek, yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ligde oynayacakları Trabzonspor maçı hazırlıklarını da sürdüklerini anlatan Kafkas, "Biliyorsunuz bunlar büyük takımlar. Bu takımlarla iyi oynamak için en az onlar kadar içeride ve dışarıda oyun anlayışımızı ortaya koymamız lazım. Bizim oyun anlayışımız kolay bir oyun anlayışı değil. Bazı oyuncularımızın üstüne çok yük bindi. Bazı bölgelerde alternatif oyuncu sıkıntımız var. Bazı oyuncularımız da peyderpey kullanmaya çalışıyoruz. Sezonun sonuna geldik bunu böyle devam ettireceğiz. Kendi içimizde bazı durumlarımız var. Mesela Hanousek, Sowe, Kitsiou gibi oyunculara çok yük bindi, Hasan Ali'nin sakatlığı var, Oku'nun ayak bileğinde bir problem var. Herkes fedakarlık yapıp bir şeyler yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağlayan taraftar tesislerde ağırlandı

MKE Ankaragücü'nün Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Abdullah Naci Aşık tesislerde ağırlandı.

Doğum günü olan taraftara pasta kesildi ve futbolcular forma hediye etti. Taraftar Abdullah Naci Aşık ise kendisini ağırlayan MKE Ankaragücü teknik heyeti ve futbolcularına teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.