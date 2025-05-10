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MKE Ankaragücü Tarihinde İkinci Kez 2. Lig'e Düştü

MKE Ankaragücü Tarihinde İkinci Kez 2. Lig'e Düştü
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Trendyol 1. Lig'de üçlü averajla küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü. Takım, son dönemde yaptığı puan toplamasına rağmen, diğer rakiplerinin gerisinde kalarak düşüş yaşadı. Taraftarlar, sonuç sonrası büyük bir üzüntüyle yönetime tepki gösterdi.

Trendyol 1. Lig'de üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (Eski adıyla 3. Lig) düştü.

Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.

Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düşmüştü.

MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düşerken, 2024-2025'te de aynı üzüntüyü yaşadı.

Üst üste ikinci kez düştü

MKE Ankaragücü, üst üste iki sezon küme düşmekten kurtulamadı.

Geçen sezon da Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü, bu sezon 1. Lig'de aynı sonu yaşadı.

Taraftarın büyük üzüntüsü

MKE Ankaragücü taraftarı maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Manisa FK'nin, Central Hospital Ümraniyespor karşısında attığı golden sonra Eryaman Stadı büyük bir sessizliğe büründü.

Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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