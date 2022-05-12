MKE Ankaragücü Süper Lig'e yükselmeyi, 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde kutlayacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü, başarısını gelecek hafta sonu 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde kutlayacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre, kutlamanın 21 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanıyor ancak son tarih Türkiye Futbol Federasyonunun, Spor Toto 1. Lig'de son hafta programını açıklamasıyla netleşecek.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, daha önce yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ta inşaatın başlaması için camiaya mesaj vereceğiz." diyerek kutlamaların Ulus'ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Başkan Koca ve yönetim kurulunun girişimiyle 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.10'da başlaması planlanan kutlama törenine on binlerce taraftarın katılması bekleniyor. Organizasyonda önemli sanatçıların konser vereceği, DJ performansı sergileneceği ve çeşitli görsel aktivtelerin olacağı öğrenildi.