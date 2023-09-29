MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Volkan Bayaraslan yönetecek.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 6 puan alan MKE Ankaragücü, haftaya 12. sırada girdi.

Son iki maçında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenip Konyaspor'la 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, Galatasaray deplasmanında da iyi bir sonuçla sahadan ayrılmaya çalışacak.

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan Stelios Kitsiou, forma giyemeyecek. Elinden operasyon geçiren Ali Sowe'un durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Geçen hafta sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile kaleci Rafal Gikiewicz'in ise hazır olduğu öğrenildi.

Morutan eski takımına karşı

Sarı-lacivertlilerin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçiren, hatta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 maça çıkan Morutan, eski takımına ilk kez rakip olacak.

Morutan, Galatasaray'da toplam 36 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.