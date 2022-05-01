MKE Ankaragücü Süper Lig'de - Başkan Faruk Koca-Teknik Direktör Mustafa Dalcı
AA - Sıtkı İlanbey - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Mke Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü Kulübünün Başkanı Faruk Koca ve Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Samsunspor maçının ardından Eryaman Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.
AA / Sıtkı İlanbey - Spor