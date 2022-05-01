MKE Ankaragücü Süper Lig'de - Başkan Faruk Koca-Teknik Direktör Mustafa Dalcı

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Mke Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü Kulübünün Başkanı Faruk Koca ve Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Samsunspor maçının ardından Eryaman Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.