MKE Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyetle haftayı tamamladı
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle haftayı tamamladı. Futbolcular, sevinçlerini misafir tribününe giderek taraftarlarla paylaştı.
EY Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü'nde futbolcular, sevinçlerini misafir tribününe giderek yaşadı.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Başkent ekibi, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. MKE Ankaragücülü futbolcular daha sonra kendi taraftarları tarafından soyunma odasına uğurlandı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor