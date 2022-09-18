MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının ardından - Ömer Erdoğan (1)

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı kutlayarak, "Sahada ilk dakikada itibaren çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Futbol olarak geçen haftaya kıyasla fazla pas yapamadık, oyunsal olarak gerideydik. Sivasspor sert bir takım. Onlar da iyi mücadele etti. Sahada istekli arzulu bir Ankaragücü vardı. Önemli bir galibiyet aldık. Milli ara ilaç gibi olacak. Başakşehir maçında taraftarımızla galibiyet almak istiyoruz." dedi.

Ankaragücü taraftarının kendisine olan güvenini hissettiğini dile getiren Erdoğan, "Ankaragücü taraftarı kendimi evimde gibi hissettiriyor. Tarihi çok büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Faruk başkanla ilk konuşmamızda çok büyük hedeflerimiz olacağını görüştük. Başkanım çok iyi niyetli, bu kulübü çok iyi yerlere taşımak istiyor. Bugünden yarına kolay değil ama Ankaragücü'nde uzun vadeli önemli projeler var. İleri zamanda şampiyonluğa oynayan bir kulüp haline gelebiliriz. İnşallah bize de burada uzun dönem çalışmak nasip olur. Güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'na davet alan Tolga Ciğerci'yi de tebrik eden Erdoğan, "Kuntz hoca, bizi arayıp güzel haberi verdi. Haberi, Tolga'ya benim iletmemi istedi maç öncesi. Çok nazik bir davranış, hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bana göre çok hak etti. Buraya antrenmansız şekilde gelip çok çabuk uyum sağladı." ifadelerini kullandı.

Günün en fazla koşan iki ismi Tolga Ciğerci ve Taylan Antalyalı'nın uyumunu da öven Erdoğan, "Günümüz futbolunda koşu mesafesinden daha önemli olan yüksek hızda sprint sayısı. Süper Lig'de yüksek hızla koşu yapan bizdik geçen hafta. Tolga, Türkiye'nin şu an 6 numarada en iyi geçiş oyunu oynayan, en çok koşan, gol bölgesinde en etkili olan ismi. Taylan da uzun zamandır Galatasaray'da ciddi maçlarda görev aldı. Tecrübesinden de faydalanacağız. Kolay değil, ilk defa yan yana oynuyorlar. Fazla taktiksel idman yapamadılar bizlerle. Birbirlerine ve takım arkadaşlarına uyumu çabuklaştırmaya çalıştık. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Erdoğan, bugün 21 kişilik kadroda olmayan isimlerin sakatlığının bulunmadığını, tamamen taktik amaçlı kadroya alınmadıklarını sözlerine ekledi.