MKE Ankaragücü, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Mke Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında karşılaşmayı kazanmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçla ilgili ne hazırlık yaptıysak oyuncu arkadaşlarım saha içinde bunu yapmaya çalıştılar. Kazanmak için oynadık, net bir galibiyet aldık. Oyunun bazı bölümleri var, hızlanmamız gereken. Oyunun oturması için süreye de ihtiyacımız var. Ben büyük fotoğrafa baktığımda; isteyen, arzu eden, mutlu olan, sahada bir şeyler yapmaya çalışan, bütün olarak hareket eden bir oyuncu grubu görüyorum. Kazanan taraf olduk, hepsini tebrik ediyorum. Bu tarihi günde kazanmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

"BENİ EMRE YILDIZ İKNA ETTİ"

Kulübün eski sportif direktörü Emre Yıldız'a ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevap veren Belözoğlu, "Beni Emre Yıldız ikna etti, başkanla görüşmeden önce. Yeni tanıdığım biri Emre Bey. Takım kaybettiği zaman çok üzülüyor. Ayrışmak çok kötü bir şey. Ben 23 seneye yakın futbol oynadım, rakipken de Ankaragücü taraftarını başka yere koydum. Bir bütün olarak bakmamız lazım. İşler iyi giderken bence kendi adımıza bunu paylaşmamız lazım. İşler kötü giderken de herkes sorumluk almalı. Benim gördüğüm Emre Bey işler iyi gitmediğinde kendini parçalayan birisi. Ankaragücü'nü en iyi yerlerde görmek istiyor. Biz de onla beraber, başkanımızla beraber en doğru işleri yapacağız. Geçmişle alakalı değil bugünle alakalı güzel şeyler yapmalıyız. Burada bir bütün beraber hareket etmemiz lazım. Ankaragücü çok değerli bir camia. Burada olmaktan çok mutluyum. Taraftarın isteğine karşılık vermek isteyen bir Emre Bey var. Gördüğüm bu. Başkanımız da bizden beklentisi yüksek. 100'üncü yıl balosunda bizden şampiyonluk istedi. Gerçekçi bir hayal. Neden olmasın. Bunun için çok iyi planlama yapmak lazım. Tek başına yapılak işler değil bunlar" diye konuştu.

MARKUS GISDOL: TAMAMEN FARKLI BİR PERFORMANS GÖSTERDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ise geçen haftaya oranla hemen hemen aynı 11'le sahaya çıktıklarını belirterek, "Tamamen farklı bir performans gösterdik. Geçen hafta bunu çok iyi yaptık. Rakibimizin hareketliliği gayet iyiydi. Problemlerimiz olduğunu fark ettik. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bu yolculuk kesinlikle uzun olacak. Adım adım ilerleyip her hafta daha iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.