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MKE Ankaragücü, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü, evinde Samsunspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Efkan Bekiroğlu ve Ali Sowe'nin attığı gollerle Ankaragücü, üç puanı hanesine yazdırdı.