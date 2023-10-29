MKE Ankaragücü, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü, evinde Samsunspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Efkan Bekiroğlu ve Ali Sowe'nin attığı gollerle Ankaragücü, üç puanı hanesine yazdırdı.
Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, -
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü - Hayrullah Bilazer, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 89 Dokanovic), Chatzigiovanis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Cem Türkmen), Pedrinho (Dk. 61 Morutan), Sowe (Dk. 88 Bajic)
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Soner Gönül, Tait (Dk. 58 Osman Çelik), Benasser, Emre Kılınç (Dk. 46 Oliver), Ercan Kara (Dk. 85 Dimata), Holse (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Moundilmadji (Dk. 74 Fofana)
GOLLER: Dk. 71 Efkan Bekiroğlu, Dk. 75 Ali Sowe ( Mke Ankaragücü )
SARI KARTLAR: Drongelen, Osman Çelik ( Samsunspor )
Süper Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Mke Ankaragücü, konuk ettiği Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75'inci dakikada Ali Sowe kaydetti.
9'uncu dakikada gelişen Ankaragücü atağında Radakovic'in kendi yarı sahasından verdiği pasla ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
32'nci dakikada Hayrullah'ınpasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rodrigues penaltı noktasına çevirdi. Sowe'dan önce Benasser son anda çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.
43'üncü dakikada Holse, savunmanın üzerinden topu aşırarak Ercan'ı kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ercan topu ayağından aşınca Samsunspor mutlak golden oldu.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
55'nci dakikada Ankaragücü'nün kullandığı serbest vuruşta Efkan'ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top, kalecinin sağından auta çıktı.
71'nci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rodrigues'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan, topu düzelterek kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.
74'üncü dakikada Hayrullah'ın ortasında ceza yayı üzerinde topu göğsüyle düzelten Sowe'un şutunda kaleci Okan, uzanarak mutlak golü önledi.
75'inci dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Efkan'ın ortasında Radakovic'in kafasında top kaleciden döndü. Dönen topu Sowe filelere gönderdi. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna hükmetti: 2-0.
MKE Ankaragücü maçı 2-0 kazandı.