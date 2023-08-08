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MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FC Shkupi forması giyen Jamaikalı hücum oyuncusu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cephas, geçtiğimiz sezon 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü FC Shkupi forması giyen 23 yaşındaki Jamaikalı hücum oyuncusu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, FC Shkupi forması giyen Renaldo Cephas ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca da katılım sağladı.

RENALDO CEPHAS'TAN 12 GOL, 6 ASİST

Renaldo Cephas, 2022-23 sezonunda FC Shkupi formasıyla 36 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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