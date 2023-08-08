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MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer etti. Kulüp, Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Spor Haberler

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