MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer etti. Kulüp, Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor