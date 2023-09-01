MKE Ankaragücü, Rapid Wien'den Enes Tepecik'i transfer etti
Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Enes Tepecik'i transfer etti. Kulüp, Enes Tepecik ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Enes Tepecik'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Tepecik ile 2 yılı opsiyonlu 5 yılık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri Gülsen Yılmaz, Cengiz Kaya ve Harun Oğraş'ın katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor