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MKE Ankaragücü, Rapid Wien'den Enes Tepecik'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Enes Tepecik'i transfer etti. Kulüp, Enes Tepecik ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Enes Tepecik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Tepecik ile 2 yılı opsiyonlu 5 yılık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Faruk Koca ile yönetim kurulu üyeleri Gülsen Yılmaz, Cengiz Kaya ve Harun Oğraş'ın katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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