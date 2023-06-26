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MKE Ankaragücü, Radakovic ve Kitsiou ile Anlaştı

MKE Ankaragücü, Radakovic ve Kitsiou ile Anlaştı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağladığını açıkladı. Radakovic ve Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da takımda yer alacaklar.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda forma giyen Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecekler. Takımımıza katıldıkları günden bu yana sahadaki mücadeleleri ve enerjileriyle ön plana çıkan futbolcularımıza, MKE Ankaragücü forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

MKE Ankaragücü Spor Haberler

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