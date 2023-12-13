MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı
MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını açıkladı. Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların müsabakaya biletli giriş yaptığı belirtildi.
MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli giriş yapmıştır." denildi.
Açıklamada, konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurunun yapılacağı kaydedildi.