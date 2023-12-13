Haberler ›› Spor ›› MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı

MKE Ankaragücü, PFDK sevklerinde adı geçen isimlerin kulüp personeli olmadığını açıkladı

13 Aralık 2023 16:04 Güncelleme: 16:06 Abone Ol

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını açıkladı. Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların müsabakaya biletli giriş yaptığı belirtildi.