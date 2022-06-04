MKE Ankaragücü, Oğuz Ceylan'ı transfer etti - Haberler

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MKE Ankaragücü, Oğuz Ceylan'ı transfer etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Oğuz Ceylan'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Oğuz Ceylan'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oğuz Ceylan'ın transferi dolayısıyla Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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