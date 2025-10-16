Haberler

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ekim'e Ertelendi

MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 23 Ekim'e ertelendi. Toplantı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 23 Ekim'e ertelendi.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu için toplantı yeterli çoğunluğuna ulaşılamadı.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, 23 Ekim'de aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
