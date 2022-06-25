MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi

MKE Ankaragücü Kulübünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 2 Temmuz'a ertelendi.

Mke Ankaragücü Kulübünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 2 Temmuz'a ertelendi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimizin, 25 Haziran'da ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamamış olması nedeniyle, gerçekleştirilememiş olup, daha önce alınan karar gereği ikinci toplantı, kulübümüzün resmi internet sitesi ve gazetede yayınlandığı üzere 2 Temmuz Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır."

AA / Fatih Çakmak - Spor

MKE Ankaragücü gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title