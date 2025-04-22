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MKE Ankaragücü'nün Kritik Maçı İçin Biletler Satışta

MKE Ankaragücü'nün Kritik Maçı İçin Biletler Satışta
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Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıktı. Kadın ve çocuklara biletler ücretsiz sunuluyor.

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün 27 Nisan Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı kritik maçının tüm biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarılırken, kadın ve çocuklara biletler ücretsiz olacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm kategorilerde biletlerin 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Kadın ve çocuk taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağı ve bu biletlerin Passolig kartlarına Doğu Tribünü'nden yükleneceği kaydedildi.

Ligde 39 puanla 18. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 27 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak.

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Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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