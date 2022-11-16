MKE Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradaki çalışma programı belli oldu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 25 Kasım'a kadar izin yapacak. Bu tarihte Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde toplanacak başkent ekibi, ilk etap çalışmalarını da tesislerinde gerçekleştirecek.

İkinci etap kamp çalışmalarına 9 Aralık'ta Antalya'da başlayacak sarı-lacivertli takım, lig başlayan kadar da hazırlıklarına bu şehirde devam edecek.