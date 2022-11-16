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MKE Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradaki çalışma programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradaki çalışma programı belli oldu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 25 Kasım'a kadar izin yapacak. Bu tarihte Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde toplanacak başkent ekibi, ilk etap çalışmalarını da tesislerinde gerçekleştirecek.

İkinci etap kamp çalışmalarına 9 Aralık'ta Antalya'da başlayacak sarı-lacivertli takım, lig başlayan kadar da hazırlıklarına bu şehirde devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

MKE Ankaragücü Ömer Erdoğan Spor Haberler

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