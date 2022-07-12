MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarının ardından bugün Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarının ardından bugün Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Bolu'da tamamlayan sarı-lacivertliler, üç günlük iznin ardından bugün Kayseri'de kampa girdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, günü tek antrenmanla tamamladı. MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. AA / Fatih Çakmak - Spor MKE Ankaragücü Kayseri Bolu Spor Haberler

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