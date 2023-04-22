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MKE Ankaragücü'nden MHK'nin 'bazı hakemlerin dinlendirilmesi' kararına ilişkin açıklama

MKE Ankaragücü'nden MHK'nin "bazı hakemlerin dinlendirilmesi" kararına ilişkin açıklama

Spor Haberleri

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) bazı hakemlerin dinlendirilmesine ilişkin kararına yönelik, "22 senede 16 kez MHK yönetiminin değiştiği bir sistemde, bazı hakemlerin dinlendirilmesi sadece bugünü kurtarmaya yarar.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) bazı hakemlerin dinlendirilmesine ilişkin kararına yönelik, "22 senede 16 kez MHK yönetiminin değiştiği bir sistemde, bazı hakemlerin dinlendirilmesi sadece bugünü kurtarmaya yarar." dedi.

Aytekin, MHK'nin aldığı karara ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Alınan kararların kısa vadeli çözümler olduğunu belirten Aytekin, şu ifadeleri kullandı:

"22 senede 16 kez MHK yönetiminin değiştiği bir sistemde, bazı hakemlerin dinlendirilmesi sadece bugünü kurtarmaya yarar. Hakemlerin ismini dahi hiçbir kulübün merak ettiğini düşünmüyorum. MHK tarafından da zaten isimlerin açıklanma gereği duyulmamış. Umarım güven kaybının boyutundan ilgili kurumlar haberdardır. Açıkçası bu karar kulüp olarak geleceğe yönelik kaygılarımızı daha da arttırdı. Sorunun çözümü hala kişilerde aranıyor. Sorun ciddi bir sistem problemi. Kulüplerimize çağrıda bulunduk. Ortak bir akılla futbolda adaletin temellerinin atılması gerektiğine inanıyoruz."

MHK, yaptığı açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hüseyin Aytekin MKE Ankaragücü Spor Haberler

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