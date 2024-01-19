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MKE Ankaragücü'nden Andrej Dokanovic transferi

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Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Andrej Dokanovic'in Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'ye geçici transfer olduğunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Andrej Dokanovic'in, Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcumuz Andrej Dokanovic'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

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