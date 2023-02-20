MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi. Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi takımda yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'a verildi. Futbolu MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyor. Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenmişti. Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam olacak. Beş takviye yapıldı MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı. Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti. Kaynak: AA / Spor MKE Ankaragücü Ömer Erdoğan Spor Haberler

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