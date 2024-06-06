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MKE Ankaragücü'nde Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlendi

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul tarihi belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Cumartesi günü Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 29 Haziran Cumartesi günü yine aynı yerde ve saatte yapılacak.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul tarihi belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Cumartesi günü Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 29 Haziran Cumartesi günü yine aynı yerde ve saatte yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

MKE Ankaragücü Trendyol Ankara Spor Güncel Haberler

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