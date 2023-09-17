MKE Ankaragücü'nde Mert Çetin, Rafal Gikiewicz ve Ali Sowe'un Sivasspor maçında kadroda olmayacak

MKE Ankaragücü'nde Mert Çetin, Rafal Gikiewicz ve Ali Sowe'un, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda oynayacakları EMS Yapı Sivasspor maçında kadroda olmayacakları açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel A takım futbolcularımızdan Mert Çetin çekilen MR sonucu sağ dizinde kemik ödemi tespit edilmesi, Rafal Gikiewicz sağ adductor kasından yaşadığı ikinci derece zorlama ve Ali Sowe el tarak kemiğinden geçirdiği ameliyat sonrası devam eden tedavi süreci nedeniyle EMS Yapı Sivasspor karşılaşması kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.