MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 19 Mayıs Bayramı'nda liseli öğrencilerle maç yaptı - Haberler

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü oyuncuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, lise öğrencileriyle maç yaptı.

Ankara'da Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi'nin futbol takımının antrenmanı sırasında salona giren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı ve futbolcular Aatif Chahechouhe, Ghayas Zahid, Gboly Ariyibi ile Geraldo, öğrencilere sürpriz yaptı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan öğrencilerin, futbolcularla yaptığı maç renkli görüntülere sahne oldu. Çok büyük bir hayallerinin gerçeğe döndüğünü anlatan öğrenciler, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilere kısa bir konuşma yapan teknik direktör Mustafa Dalcı, gençlerin bayramını kutlayarak spor ve eğitim hayatlarında başarı diledi.