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MKE Ankaragücü'nde çoğunluk sağlanırsa olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
MKE Ankaragücü'nde çoğunluk sağlanırsa olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanması durumunda yarın gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanması durumunda yarın gerçekleştirilecek.

Genel kurul, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul 2 Temmuz Cumartesi günü aynı yerde gerçekleştirilecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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