MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi. Rodrigues, Bajic ve Macheda'nın attığı gollerle MKE Ankaragücü galibiyete ulaştı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
Mke Ankaragücü : Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 78 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 86 Pedrinho), Morutan (Dk. 86 Kaan Güneren), Cephas (Dk. 68 Dokanovic), Bajic (Dk. 78 Macheda)
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Dk. 32 Hosseini), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Dk. 80 Hasan Ali Kaldırım), Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Morte (Dk. 58 Karimi), Mane (Dk. 58 Bahoken), Thiam
Goller: Dk. 50 Rodrigues, Dk. 53 Bajic, Dk. 90 Macheda ( Mke Ankaragücü )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.
50. dakikada MKE Ankaragücü aradığı golü öne geçti. Sağdan gelişen etkili atakta Morutan'ın kale çizgisine inmeden ortasında Rodrigues, ceza sahası içinde kale alanı önünden etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
53. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Bajic, soldan ceza sahası içine girerek güzel bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi: 2-0
59. dakikada Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
80. dakikada konuk takımdan Carole'ün ceza yayı solundan sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü'nün de dokunduğu top üst direkten geri döndü.
90. dakikada sarı-lacivertli takımın soldan gelişen atağında Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği pasla kale alanında topla buluşan Macheda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.
Başkent ekibinde hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takım ile çıktığı ilk maçında 3 puanı 3 golle almayı başardı.