MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Berabere Tamamlandı

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

Mke Ankaragücü : Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas, Bajic

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Dk. 32 Hosseini), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen, Ramazan Civelek, Morte, Mane, Thiam

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

11. dakikada MKE Ankaragücü'nde soldan gelişen atakta Rodrigues'in ceza sahasına girmeden soldan sert şutunda, top direğin üzerinden dışarı çıktı.

13. dakikada başkent ekibinin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahada Hayrullah ile Mane arasında yaşanan pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart gördü.

22. dakikada MKE Ankaragücü'nde Hayrullah savunmasına yardım ederken Morte ile girdiği pozisyonda kafasına aldığı darbe ile sakatlandı, saha içinde tedavisi yapılan Hayrullah başına sarılan bandajla oyuna devam etti.

35. dakikada ev sahibi takımdan Rodrigues'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt topu kontrol etti.

39. dakikada Kayserispor'un soldan etkili atağında Mane'nin ceza sahasına gönderdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.