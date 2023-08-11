MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulüp başkanı Faruk Koca, imza töreninin ardından elektrikli bisiklete bindi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Faruk Koca, MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Bağmancı, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi, Tripy Mobility Yönetici Direktörü Kadir Akdere ve Tripy Mobility Direktörü Serdar Akdere katıldı.
Faruk Koca, imza töreninin ardından elektrikli bisiklete bindi.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor