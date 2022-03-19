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MKE Ankaragücü, Manisa FK maçına hazır

AA - Fatih Çakmak - Spor
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MKE Ankaragücü, Manisa FK maçına hazır

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (AA) - Mke Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, son hazırlık antrenmanını Manisa'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyona yönelik ısınma hareketleri ile başladı. İdmanda, pas çalışmasının ardından ana bölümde dar alan oyunu oynandı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.

Mke Ankaragücü'nde yarınki maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Tiago Pinto, Manisa FK maç kadrosunda yer almayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor Toto, Manisa, Spor, Haberler

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