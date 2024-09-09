MKE Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Macaristan Milli Takımı formasını 13 kez giyen Varga, son olarak Rumen kulübü Sepsi'de oynadı.