MKE Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Varga, Macaristan Milli Takımı formasını 13 kez giydi ve son olarak Rumen kulübü Sepsi'de oynadı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Macaristan Milli Takımı formasını 13 kez giyen Varga, son olarak Rumen kulübü Sepsi'de oynadı.