MKE Ankaragücü, Lamine Diack'ı Nantes'a kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ın Fransız kulübü Nantes'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Lamine Diack'ın Fransız kulübü Nantes'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lamine Diack'ın FC Nantes Kulübü'ne zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor