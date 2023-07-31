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MKE Ankaragücü, Lamine Diack'ı Nantes'a kiraladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ın Fransız kulübü Nantes'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Lamine Diack'ın Fransız kulübü Nantes'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lamine Diack'ın FC Nantes Kulübü'ne zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Lamine Diack Spor Haberler

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