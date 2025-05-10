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MKE Ankaragücü Küme Düştü

MKE Ankaragücü Küme Düştü
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etmesine rağmen, rakiplerinin galibiyeti sonucu küme düşmekten kurtulamadı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında karşılaşan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Mke Ankaragücü'nün küme düştü.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertli ekibin galibiyeti küme düşmesini engelleyemedi. Manisaspor'un oynadığı maçı kazanması ve ikili averaj sebebiyle MKE Ankaragücü yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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