Ankaragücü'nde Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Mert Fırat seçildi
MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Mert Fırat seçildi.
Mke Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Mert Fırat seçildi.
Mke Ankaragücü Yönetim Kurulu saat 20: 00'de olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Koca'nın istifa dilekçesi işleme alındı. Koca'nın istifasından sonra boşalan Yöneyim Kurulu Başkanlığına ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Mert Fırat seçildi. - ANKARA