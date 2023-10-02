MKE Ankaragücü Kulübü, Tolunay Kafkas için veda töreni düzenledi

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Tolunay Kafkas için düzenlenen veda töreninde bir araya geldi. Başkan Faruk Koca, Kafkas'ın geçen sezon takımı kümede tuttuğunu ve iyi bir transfer yaparak hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Kafkas ise Ankaragücü'ne olan sevgisini ve desteğini her zaman devam ettireceğini ifade etti.

Mke Ankaragücü Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Tolunay Kafkas için veda töreni düzenledi.

Tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen programda MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile teknik direktör Tolunay Kafkas yer aldı.

Koca, kulüpten paylaşılan videoda yer alan açıklamasında, Kafkas'ın geçen sezon zor şartlarda göreve geldiğini ve takımı kümede tuttuğunu belirtti.

Kafkas ile uyumlu çalıştıklarını dile getiren Koca, "Bazen iyi olmak yetmiyor, insana dayalı kolektif çalışmayı gerektiren oyun olduğu için istediğiniz yerde olamıyorsunuz. Zorunluluk gereği bazen değişiklik gerekiyor. Hocamızın takımı alıp ligde tutmasından dolayı bu yıl iyi bir transfer yaparak, bazı hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettik ama bazen istediğiniz olmuyor." diye konuştu.

Sonuçlar iyi olmadığı zaman hem teknik direktör hem de yönetimin eleştirilere maruz kaldığına işaret eden Koca, şunları söyledi:

"Sabah yaptığımız değerlendirmede, kulübü rahatlamak adına böyle bir şeyin doğru olacağına beraber istişare ederek karar verdik. Hocanın bizde unutulmaz anıları var. Birçok hoca ile çalıştım. Sabah kendisiyle görüştüğümde bir başkan ve ağabeyi olarak her zaman telefonumun ve kapımın açık olduğunu söyledim. Kişiliği, karakteri açısından Türkiye'nin ender hocalarından. Kendisi profesyoneldir ama maddi anlamda da bunu hissettirmeyecek kadar tevazu sahibidir. Kendisine kamuoyu önünde teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bu bir uyum meselesi. Uyum sağlayacağı ortamlarda daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum."

Kafkas: "Umarım, Ankaragücü çok daha iyi yerlere gelir"

Tolunay Kafkas, Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Ankaragücü benim çocukluk aşkımdı. Bu fırsatı bana verdiniz. Yüzde 99'umu değil, yüzde 100'ümü vermeye gayret ettim. Bazen, bazı şeyler çok istediğimiz gibi gitmiyor. Her zaman hem sizin hem de kulübün emrinde olacağımı söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu kulüple doğduk, bu kulüple büyüdük." diyen Kafkas, şunları kaydetti:

"Her zaman da bu kulübün içerden dışardan destekçisi olacağım, kulübü takip etmeye devam edeceğim. Bize başkanlıktan çok ağabeylik yaptınız. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Umarım, bundan sonra Ankaragücü çok daha iyi yerlere, hak ettiği yerlere gelir. Benim de size olan saygım, sevgim ömür boyu sürecek. Aynı zamanda takımın bir taraftarı olarak hayatımı bundan sonra devam ettireceğim."