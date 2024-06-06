MKE Ankaragücü Kulübü, sportif direktör Yılmaz Bal'ın görevine son verdi
MKE Ankaragücü Kulübü, futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal'ın görevine son verildiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bal ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi.
MKE Ankaragücü Kulübü, futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal'ın görevine son verildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Yılmaz Bal'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.