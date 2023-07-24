MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu ATO Başkanını Ziyaret Etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve birlikte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüşler paylaşıldı.