MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu ATO Başkanını Ziyaret Etti
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve birlikte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüşler paylaşıldı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Koca'nın yanı sıra başkan vekili İsmail Mert Fırat, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin, Hüseyin Aytekin ve Cengiz Gökay yer aldı.
Ziyaretin ardından ATO Yönetim Kurulu toplantısına katılan heyet, kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verip, birlikte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüşlerini iletti.