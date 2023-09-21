MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, başarılı sporculara ödül verdi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sarı-lacivertli kulübün güreş, halter ve bokstaki başarılı sporcularına ödül verdi. Koca, kulübün Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen ödül törenine katıldı ve sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarını takdir etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sarı-lacivertli kulübün güreş, halter ve bokstaki başarılı sporcularına ödül verdi.

Koca, kulübün Beştepe Tesisleri'nde güreş, halter ve boks branşlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Futbol kulüplerinde amatör branşlardaki başarıların gölgede kaldığını belirten Koca, "Amatör branşlardaki sporcu arkadaşlarımızın hem motivasyonunu artırmak hem de onları Türkiye gündemine taşımak istiyoruz. Onları önemseyip Türkiye kamuoyuna ödüllendirerek taşımak istiyoruz. Burada arkadaşlarımızın uluslararası başarıları kulübümüzün de uluslararası arenada tanınırlığı açısından önem arz ediyor." diye konuştu.

Koca, "Arkadaşlarımızın başarıların ödüllendirilmesi gerekiyor. Kulübümüzün ve ülkemizin uluslararası arenada tanıtımı açısından gösterdikleri çaba ve başarılarından dolayı hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra Koca, sarı-lacivertli kulübün güreşteki sporcuları Emine Çataloğlu, Esma Nur Kara ve Elmira Yasin, halterde Şaziye Yakut, Enes Çelik, Ertuğrul Seçkin ve Aysel Avcı ile boksta Berat Civelek, Melikenur Güneş, Yiğit Us, Zehra Aslantaş, Elif Güneri ve Esra Gür'e ödüllerini takdim etti.