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MKE Ankaragücü, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Rodrigues, Bajic ve Macheda'nın attığı gollerle galip gelen Ankaragücü, önemli bir galibiyet elde etti.