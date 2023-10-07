MKE Ankaragücü, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Rodrigues, Bajic ve Macheda'nın attığı gollerle galip gelen Ankaragücü, önemli bir galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Cephas'ın sağ kanattan ortasında kale önünde Rodrigues'in kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0
52. dakikada Rodrigues'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Bajic topu filelere gönderdi. 2-0
81. dakikada Ankaragücü savunmasının pas hatasında ceza yayında topla buluşan Carole'nin şutunu kaleci Bahadır üst kale direğinde çarpan topu kontrol etti.
89. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanattan ceza sahası ortasında altıpas içinde Macheda, topu ağlarla buluşturdu. 3-0
Hakemler: Mert Güzenge, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Cepas (Dokanovic dk. 69), Morutan (Ali Kaan Güneren dk. 85), Efkan Bekrioğlu (Moreira dk. 85), Rodrigues (Chatzigiovanis dk. 79), Bajic (Macheda dk. 79)
Yedekler: Gikiewicz, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Cem Tuna Türkmen, Yıldırım Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Hosseini dk. 32), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Hasan Ali Kaldırım dk. 78), Ramazan Civelek (Gökhan Sazdağı dk. 46), Morte (Ali Karımı dk. 57), Mane (Bahoken dk. 57), Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Arif Kocaman, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Rodrigues (dk. 49), Bajic (dk. 52), Macheda (dk. 89) (MKE Ankaragücü) - ANKARA