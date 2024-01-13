MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa Berabere

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının top kaybını da Costa fırsata çevirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda da Costa'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

10. dakikada Kasımpaşa'nın sağ köşeden paslaşarak kullandığı kornerde Hajradinovic'in ortasında arka direkte Fall'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35. dakikada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kısa düşen pasını alan Hajradinovic'in sağ kanattan ceza yayına doğru çevirdiği topa Aytaç Kara sağ ayağının içiyle uzak köşe yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada Pedrinho sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kaleci Gianniotis'ten önce hamle yapan Mujakic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdoğan, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Cephas, Chatzigiovanis, Bajic

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Hanousek, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer, Tolga Ciğerci, Cem Tuna Türkmen, Dokanovic, Astanakulov, Macheda

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mujakic (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü) Aytaç Kara (dk. 35) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü) - ANKARA