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MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü'nün golü 21'inci dakikada Ali Sowe'den gelirken, deplasman ekibinin golünü 74'üncü dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 81 Hanousek), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Chatzigiovanis), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 Rodrigues), Cephas (Dk. 86 Dokanovic), Sowe

Beşiktaş : Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Dk. 86 Amartey), Gedson Fernandes, Hadziahmetovic (Dk. 55 Chamberlain), Zaynutdinov (Dk. 55 Cenk Tosun), Muleka, Aboubakar (Dk. 72 Rebic)

Goller: Dk. 21 Sowe ( Mke Ankaragücü ), Dk. 74 Chamberlain ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Uçan, Dk. 90+6 Cenk Tosun ( Beşiktaş ), Dk. 42 Pedrinho ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Chamberlain'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Salih Uçan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında müsait durumdaki Necip Uysal'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada Pedrinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Chatzigiovanis'in gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Mücadele, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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