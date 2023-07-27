MKE Ankaragücü Hentbol Şubesi 2023-2024 Sezonunda Lige Katılmayacak
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Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunda lige katılmama kararı aldığını duyurdu. Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan karar kamuoyuna duyuruldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunda lige katılmama yönünde karar alındığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılmış olan değerlendirmeler neticesinde, 2023-2024 sezonunda hentbol şubemizin liglere katılmaması yönünde karar alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor