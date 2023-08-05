MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün tek golünü Tolga Ciğerci attı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi.
Süper Lig temsilcilerinin karşı karşıya geldiği karşılaşma MKE Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde oynandı.
Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini Muric, Adil Demirbağ ve Mehmet Büyüksayar attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise Tolga Ciğerci'den geldi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor