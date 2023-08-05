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MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün tek golünü Tolga Ciğerci attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, hazırlık maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 3-1 yenildi.

Süper Lig temsilcilerinin karşı karşıya geldiği karşılaşma MKE Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde oynandı.

Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken, yeşil-beyazlıların gollerini Muric, Adil Demirbağ ve Mehmet Büyüksayar attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise Tolga Ciğerci'den geldi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

MKE Ankaragücü Tolga Ciğerci Konyaspor Spor Haberler

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