MKE Ankaragücü, Hayrullah Bilazer'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor'da oynayan Hayrullah Bilazer'i transfer etti. 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hayrullah ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Giresunspor'da 31 maçta forma giyen Hayrullah, iki de asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geride kalan sezonda Bitexen Giresunspor'da oynayan Hayrullah Bilazer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hayrullah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen yıl Giresun temsilcisiyle 31 maçta forma giyen Hayrullah, iki de asist yaptı.