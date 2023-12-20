MKE Ankaragücü, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını Beştepe tesislerinde sürdürdü. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Ankaragücü, Hatayspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak. - ANKARA