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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Karşılaşma yarın saat 20.00'de oynanacak.

- MKE Ankaragücü'nde, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ANKARA - MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını Beştepe tesislerinde sürdürdü. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Ankaragücü, Hatayspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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