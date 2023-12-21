MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Karşılaşma yarın saat 20.00'de oynanacak.
- MKE Ankaragücü'nde, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
ANKARA - MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını Beştepe tesislerinde sürdürdü. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Ankaragücü, Hatayspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.