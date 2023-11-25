MKE Ankaragücü, Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün golünü Alper Uludağ attı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep Fk : Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou (Dk. 74 Brayan), Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 45 Markovic), Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 45 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 İlker Karakaş), Morais, Dragus
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Cem Türkmen), Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+1 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Rodrigues), Radakovic, Mujakic, Morutan (Dk. 62 Chatzigiovanis), Moreira, Sowe, Renaldo (Dk. 62 Kitsiou)
Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ ( Mke Ankaragücü )
Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek, Dk. 52 Morais, Dk. 57 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Furkan Soyalp ( Gaziantep Fk ), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo, Dk. 79 Alper Uludağ, Dk. 85 Rodrigues, Dk. 88 Kitsiou ( Mke Ankaragücü )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Mke Ankaragücü, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
57. dakikada Mke Ankaragücü'nün sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Renaldo'nun çektiği şutu kaleci Nita çıkardı.
80. dakikada Mke Ankaragücü'nün orta sahadaki atağında ceza yayındaki topla buluşan Erkan Bekiroğlu'nun çektiği şut kale dibine yakın noktadan auta gitti.
90+2. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü'nün gönderdiği topa rakip ceza yayına yakın alında buluşan Sowe'nin aşırtma şutunu kaleci Nita kontrol etti.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.